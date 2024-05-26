Собянин: площадь проектов КРТ в Москве превысила 3,1 тыс. гектаров
Москва, 26 мая, 2024, 16:09 — ИА Регнум. С начала текущего года количество проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Москве увеличилось до 236 общей площадью более 3,1 тыс. гектаров. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
«В скором времени заброшенные, неэффективно используемые участки земли будут приносить пользу москвичам. По проектам КРТ город с инвесторами строит кварталы с жилыми домами, социальной, общественно-деловой инфраструктурой, современными производствами, озеленением», — написал градоначальник в Telegram-канале.
По информации мэра Москвы, инвестиции в проекты КРТ могут составить 17,3 трлн рублей, благодаря чему в обновлённых городских пространствах будет создано больше 763 тысяч рабочих мест.
Как передавало ИА Регнум, ранее мэр столицы проинформировал, что в «Октябрьском поле» в Москве, первом проекте комплексного развития территорий (КРТ), ввели в эксплуатацию четыре жилых корпуса и детский сад.
Вместе с тем Собянин сообщал, что современные технологии возведения мостов облегчают их строительство и позволяют специалистам работать в стеснённых городских условиях. Всего с 2011 года в Москве построено 611 объектов образования. В ближайшие годы в Троицком и Новомосковском административных округах появится ещё порядка 80 новых зданий. С начала 2024 года к концу апреля в Москве построили 21 социальный объект. В городе ввели в эксплуатацию более 2,6 млн кв. м недвижимости, причём 1,15 млн из них — жильё, в том числе построенное по программе реновации.