Москва, 26 мая, 2024, 16:09 — ИА Регнум. С начала текущего года количество проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Москве увеличилось до 236 общей площадью более 3,1 тыс. гектаров. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«В скором времени заброшенные, неэффективно используемые участки земли будут приносить пользу москвичам. По проектам КРТ город с инвесторами строит кварталы с жилыми домами, социальной, общественно-деловой инфраструктурой, современными производствами, озеленением», — написал градоначальник в Telegram-канале.

По информации мэра Москвы, инвестиции в проекты КРТ могут составить 17,3 трлн рублей, благодаря чему в обновлённых городских пространствах будет создано больше 763 тысяч рабочих мест.

Как передавало ИА Регнум, ранее мэр столицы проинформировал, что в «Октябрьском поле» в Москве, первом проекте комплексного развития территорий (КРТ), ввели в эксплуатацию четыре жилых корпуса и детский сад.

Вместе с тем Собянин сообщал, что современные технологии возведения мостов облегчают их строительство и позволяют специалистам работать в стеснённых городских условиях. Всего с 2011 года в Москве построено 611 объектов образования. В ближайшие годы в Троицком и Новомосковском административных округах появится ещё порядка 80 новых зданий. С начала 2024 года к концу апреля в Москве построили 21 социальный объект. В городе ввели в эксплуатацию более 2,6 млн кв. м недвижимости, причём 1,15 млн из них — жильё, в том числе построенное по программе реновации.