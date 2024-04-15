Москва, 15 апреля, 2024, 16:45 — ИА Регнум. В «Октябрьском поле» в Москве, первом проекте комплексного развития территорий (КРТ), ввели в эксплуатацию четыре жилых корпуса и детский сад. Об этом 15 апреля сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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Он напомнил, что современный городской квартал на месте бывшей промзоны инвестор строит по условиям договора, заключённого в 2020 году. Ранее здесь ввели в эксплуатацию дом с медицинским центром и школу. Сейчас достраивают жильё, бизнес-центр и ещё один детсад.

На сегодня в столице реализуют 75 проектов КРТ ― больше всего на севере столицы (13), на юго-востоке (12) и на юго-западе (10). Общая площадь участков превышает 995 гектаров.

На месте старых зданий и складов возведут больше 19,2 млн кв. м недвижимости, почти 4 млн из которых — жильё для участников программы реновации.

«Также планируется возвести около 2,3 млн кв. м промышленных предприятий и свыше 6 млн кв. м общественно-деловой недвижимости», ― написал Собянин в Telegram-канале.

Кроме того, построят детские сады, школы, колледжи, медицинские учреждения, спорткомплексы и другие объекты. Это позволит создать почти 194 тысячи рабочих мест, отметил мэр.

Как сообщало ИА Регнум, 14 марта Собянин сообщил, что в московском районе Черёмушки проведут комплексное развитие неэффективно используемой территории (КРТ). Здесь планируют построить жилые дома, в том числе для переселения по программе реновации, а также административное здание. Проект даст горожанам порядка 570 рабочих мест.

Также 25 марта стало известно, что на юго-западе и севере Москвы утверждены два проекта комплексного развития территорий. Речь идёт о районах Ясенево и Восточное Дегунино. Как уточнил мэр, в Ясенево возведут жилые дома, спортивный центр с ледовой площадкой, медицинский центр, многоуровневую автостоянку. В планах также школа, детский сад и другие общественно-деловые и социальные объекты. В районе Восточное Дегунино построят жилые дома и коммунально-складские базы.