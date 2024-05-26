Киев, 26 мая, 2024, 12:03 — ИА Регнум. ВС России готовят группировку войск возле украинской границы, в 90 км от Харькова, утверждает глава киевского режима Владимир Зеленский.

Станислав Красильников/ТАСС

«Возле нашей границы РФ собирает ещё одну группировку войск и готовится к попытке наступательных действий в 90 км от Харькова на северо-запад», — заявил глава киевского режима.

Более конкретной информации Зеленский приводить не стал.

Как передавало ИА Регнум, 17 мая президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что российские войска продвигаются под Харьковом строго по плану. Он отметил, что операция российских Вооружённых сил на харьковском направлении связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы Белгорода со стороны ВСУ. Путин подчеркнул, что вина за наступление войск России лежит на киевских властях.

Так, посёлок Плетеневка в Харьковской области, недавно освобождённый ВС России, украинские войска с начала боевых действий использовали для обстрелов Белгородской области. Тогда бойцы ВСУ оборудовали огневые точки практически в каждом жилом доме, а теперь они пытаются уничтожить посёлок и периодически стреляют по домам из артиллерии, сообщили в Минобороны.

24 мая Минобороны РФ проинформировало, что российская группировка войск «Север» за минувшую неделю освободила село Старица в Чугуевском районе Харьковской области и продолжила движение в глубину обороны ВСУ.

По мнению эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, Путин своими словами о буферной зоне в приграничных регионах Украины подал важный сигнал Западу, который во главе с США поставляет украинским войскам вооружение.