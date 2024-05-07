Москва, 7 мая, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить устойчивый рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля указе о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

«Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» <…> обеспечение устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции», — говорится в тексте указа.

Кроме того, указ предполагает обеспечение в 2024–2030 годах реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукта (ВВП).

Как передавало ИА Регнум, Министр финансов России Антон Силуанов в октябре 2023 года озвучил, что размер средней пенсии в 2024 году достигнет 23,2 тыс. рублей. Путин, в свою очередь, отмечал, что индексация социальных выплат с 1 февраля 2024 года коснулась почти 20 миллионов граждан. Повышение доходов и качества жизни граждан России является приоритетом для властей, подчеркнул президент.

Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ призвал органы прокуратуры использовать свои широкие полномочия, чтобы добиваться своевременных выплат зарплат и пенсий.

В январе этого года Росстат сообщил, что доля россиян с ежемесячными доходами выше 100 тысяч рублей выросла по итогам 2022 года до 7,4% и достигла максимального значения за всё время ведения статистики.