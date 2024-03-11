Вена, 11 марта, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Министерство финансов США не предупреждало австрийскую группу Raiffeisen Bank International (RBI) о том, что введёт в отношении RBI санкции из-за бизнеса группы в России. Об этом 11 марта сообщили в компании.

Владимир Гердо/ТАСС

«Сообщения СМИ о том, что существует конкретная угроза санкций со стороны минфина США против Raiffeisen Bank International, не соответствуют действительности», — приводит заявление банка портал ORF.

Накануне издание EUobserver со ссылкой на заявление министерства финансов США сообщило, что Соединённые Штаты пригрозили австрийскому банку Raiffeisen Bank International санкционными ограничениями за ведение бизнеса в России.

Сообщалось, что на прошлой неделе помощник американского министра финансов по международным вопросам Анна Морис прибыла в Вену для обсуждения ситуации с австрийским правительством и руководством банка. При этом в RBI отказались давать какие-либо комментарии.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о провале санкционной политики экономического блицкрига Запада, который рассчитывал, что быстро расшатает финансово-экономическую ситуацию и спровоцирует панику и коллапс, но ничего из этого не произошло.

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль 3 марта заявила, что западные санкции против России, в том числе попытка ограничить цены на российскую нефть, не дали никакого эффекта. СМИ западных стран рисуют иную картину, но любой человек, приехавший в Россию, убеждается в том, что сведения этих СМИ не соответствуют действительности, отметила она.