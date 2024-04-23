Вашингтон, 23 апреля, 2024, 10:16 — ИА Регнум. Соединённые Штаты разрабатывают санкции против ряда банков Китая, чтобы «заставить» Пекин разорвать коммерческие отношения с Россией, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

«США разрабатывают санкции, которые угрожают отрезать некоторые китайские банки от глобальной финансовой системы, вооружая главного посланника Вашингтона дипломатическими рычагами», — пишет издание.

По данным источников, американские чиновники надеются на прекращение якобы «коммерческой поддержки Пекином российского военного производства».

Также сообщается, что госсекретарь США Энтони Блинкен бьёт тревогу среди западных союзников, поскольку опасается, что «Россия может победить Украину в конфликте на истощение».

Как передавало ИА Регнум, 20 апреля газета The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Блинкен отправится в Китай с визитом, в ходе которого может пригрозить китайским властям санкциями за поддержку, которую Пекин якобы оказывает оборонно-промышленному комплексу России.

6 апреля министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном предупредила, что китайскому бизнесу могут грозить последствия, если Пекин решится поддерживать Россию в конфликте с Украиной. Она уточнила, что это касается и поддержки российского ОПК.