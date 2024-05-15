Во вторник, 14 мая, президент России Владимир Путин провёл первую встречу с новым составом правительства. С командой, которая, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, готова решать поставленные перед ней задачи. А задачи очень масштабные.

Иван Шилов ИА Регнум Президент РФ Владимир Путин

Предыдущий состав правительства достиг обозначенных целей: сумел не только спасти экономику страны в условиях колоссального санкционного давления Запада, но и добился роста ВВП. Поэтому большинство глав министерств и ведомств либо сохранили посты, либо отправились на смежные фронты работ.

Сейчас же перед Кабмином стоят средне− и долгосрочные цели, требующие новых навыков и компетенций.

Владимир Путин сформулировал для министров конкретные задачи работы ведомств на ближайшие три года, шесть и двенадцать лет.

«Основная задача для нашего правительства — выполнение в первую очередь указа по национальным целям, нового указа и, конечно, всех задач, которые вы поставили в послании перед Федеральным Собранием», — заявил премьер Михаил Мишустин.

В частности, перед Россией стоит задача обеспечить суверенитет во всех сферах — в том числе в интернете. Чтобы никто больше не смог воспользоваться зависимостью России от западных цифровых продуктов, чтобы вредить экономике государства, или шантажировать перспективой отрезать от цифрового мира.

«Цифровая трансформация государственного муниципального управления — вполне реалистичная цель. Доделают программное обеспечение, переведут корпоративный государственный сектор на российский софт — и будет она работать, — объясняет ИА Регнум глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан. — Технологическое лидерство в том понимании, которое заложено в цели — то есть обеспечение сетевого суверенитета и информационной безопасности в интернете, — тоже будет выполнено. Суверенный интернет протестируют, сетевая инфраструктур есть, свой поисковик есть. В перспективе появится и видеохостинг».

При этом, по словам эксперта, государство не собирается проводить принудительную русификацию цифрового мира.

«В сфере «железа» государство обозначило приоритетом закрытие государственных и корпоративных потребностей, а не вторжение в бытовую сферу и навязывание гражданам России гаджетов российского производства», — продолжил Иван Лизан.

И это важнейший момент, поскольку задача правительства — обеспечить безопасность государственных институтов и дать гражданам российские альтернативы западным продуктам. Если альтернативы будут привлекательными, россияне сами на них перейдут — а вслед за нашими гражданами, возможно, российские цифровые продукты заинтересуют и тех, кто тоже хочет защитить себя от западного вмешательства.

Не менее важные задачи стоят и в области трансформации экономики.

«Зависимость России от экспорта будет постепенно снижаться, делается ставка на развитие внутреннего рынка. Сам же экспорт рассматривается не как самоцель, а как инструмент для получения валюты и использования этой валюты для развития российской экономики.

В сельском хозяйстве будут углублять переработку и экспортировать уже товары с высокой добавленной стоимостью. Например, не зерно, а муку, макароны и кондитерские изделия», — прогнозирует Иван Лизан.

Собственно, западные санкции в этом сыграли важную стимулирующую роль. Вынудили Россию полагаться на свои силы. В стране уже начали развивать производственные сектора для насыщения собственного рынка — и если эту работу проводить системно и планомерно, чем и должно заняться правительство, то перед Москвой открываются новые экспортные возможности.

При этом очевидно, что одним из важнейших секторов экономики становится военно-промышленный комплекс — именно поэтому на него и был назначен Андрей Белоусов.

Гавриил Григоров/ТАСС Министр обороны РФ Андрей Белоусов

«Наш главный экономический вице-премьер теперь возглавляет Минобороны и, судя по всему, намерен превратить ВПК и военные предприятия в один из драйверов экономического развития. Возможно, в том числе и за счет диверсификации», — говорит Иван Лизан.

Об этом говорил и Владимир Путин. По его словам, «взаимоотношение между так называемыми пушками и маслом должно быть органически вписано в общую стратегию развития государства российского».

Предприятия ВПК, отметил президент, должны быть в любой момент готовы к переходу на больший объем выпуска гражданской продукции. То есть производственные мощности нужно будет сохранить и перепрофилировать.

Люди на предприятиях останутся. Встанет вопрос, что им там производить, уверен Иван Лизан. И это вопрос не только сохранения их зарплат, но и компетенций — с началом СВО в России произошел всплеск промышленного производства. Значит, страна не должна терять темпов индустриализации.

В то же время одна из главных задач нового правительства — решение демографической проблемы страны. В указе Владимира Путина говорится о «повышении суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей».

Это очень амбициозная задача, считает Иван Лизан.

«У нас коэффициент рождаемости сейчас — около 1,4. Чтобы поднять его до 1,6 к 2030 году, нужно кратно наращивать вложения в меры соцподдержки (в тот же маткапитал), а также серьёзно работать с городской инфраструктурой.

Сейчас в среднестатистическом городе целая проблема — найти песочницу в хорошем состоянии, а также детские площадки, созданные по новым регламентам. Ведь города у нас машиноцентричные, городская среда для детей не предназначена», — заявил эксперт.

Достичь заявленных целей можно не действиями отдельного министерства или ведомства, а скоординированной работой ряда правительственных структур. Для этого нужны люди, умеющие работать в команде. Именно на их поиск были направлены программы по поиску молодых лидеров и апробации их возможностей на региональном уровне.

В результате в новом кабмине — четверо уже бывших губернаторов, на своём примере доказавших наличие в России работающих политических лифтов.

К тому же нынешний состав правительства впервые прошёл через механизм утверждения членами Федерального собрания — механизм введён поправками в Конституцию 2020 года. В Госдуме положительно оценили выступления кандидатов в министры, их программы развития — и надеются, что правительство будет вместе с Думой работать над их реализацией.

«Важно для долгосрочного, устойчивого, уверенного развития нашей страны действовать совместно, в едином строю, что называется, выражаясь военным языком, вместе с депутатами Госдумы и вместе с регионами Российской Федерации», — заявил Владимир Путин.