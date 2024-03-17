Москва, 18 марта, 2024, 01:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что не знает ни о каком предложении французского коллеги Эммануэля Макрона о перемирии на Украине на время Олимпиады в Париже.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Я не знаю об этом заявлении президента Франции», — сказал Путин в своём предвыборном штабе в ночь на 18 марта на встрече с журналистами.

Президент также сказал, что Россия готова рассмотреть любые вопросы, но прежде всего будет исходить из своих интересов и ситуации в зоне спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, Макрон заявил, что попросит Россию установить режим прекращения огня на время проведения Олимпийских игр в Париже.

Отвечая на вопрос об участии российских спортсменов в нейтральном статусе, Макрон отметил, что Франция, как организатор Олимпийских игр, «идёт в ногу с сигналом мира» и следует решениям Международного олимпийского комитета (МОК).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на инициативу лидера Франции о прекращении огня на время Олимпиады предложила ему прекратить поставлять оружие Украине.