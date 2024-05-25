Москва, 25 мая, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга необходимо судить за идею разрешить Украине бить западным оружием по территории России. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

IMAGO/Janine Schmitz/photothek. d Йенс Столтенберг

По его словам, западные союзники Украины не позволят применять их оружие по военным целям на российской территории.

«Нет, не разрешат. Его надо будет судить за такие предложения, которые толкают мир к катастрофе», — сказал депутат в беседе с Lenta.ru.

Как передавало ИА Регнум, 25 мая в интервью The Economist генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западным союзникам киевского режима «пришло время подумать», следует ли снять некоторые ограничения, которые они наложили на использование переданного оружия, таким образом разрешив его применение для нанесения ударов по территории России.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что участникам конференции в Швейцарии по украинскому конфликте полезно знать о призыве генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга снять ограничения для Киева на удары по территории России.

Формальное «разрешение» на удары американским оружием по территории России может привести к серьёзной эскалации конфликта, этого опасается администрация президента США Джозефа Байдена, которая пытается обеспечить эскалацию украинского конфликта на невоенном треке, отмечал в беседе с ИА Регнум старший научный сотрудник ИНИОН РАН, политолог-американист Борис Межуев.