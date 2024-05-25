Москва, 25 мая, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Участника конференции в Швейцарии по украинскому конфликте полезно знать о призыве генсека Североатлантического альянса (НАТО) Йенса Столтенберга снять ограничения для Киева на удары по территории России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Bernd WÃ¼stneck/Global Look Press Генсек Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг

Ранее Столтенберг заявил, что западным союзникам Киева следует снять действующие ограничения для Украины на удары их оружием по территории России.

«Это полезно знать всем, кого зовут на якобы «мирную конференцию» в Швейцарии», — прокомментировала дипломат слова генсека альянса.

Как передавало ИА Регнум, в интервью The Economist Столтенберг отметил, что союзникам киевского режима пришло время подумать, следует ли им снять некоторые ограничения, которые они наложили на использование переданного оружия. Он отметил, что после наступления российских войск в Харьковской области украинцев стало особенно раздражать, что ВСУ приходится использовать отечественные беспилотники для атак по целям на территории РФ. При этом наступление российской армии будет продолжаться, уже сейчас Украина испытывает значительные трудности, добавил генсек.

До этого, 21 мая, издание Politico написало, что группа американских конгрессменов от обеих партий призвала Пентагон «разрешить» Украине наносить удары по территории России оружием, поставляемым из США. Конгрессмены отметили, что удары могут осуществляться по стратегическим целям и при определённых обстоятельствах.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 24 мая утверждал, что ВСУ уже используют американское и другое западное оружие для ударов по гражданским объектам в России за пределами зоны конфликта.