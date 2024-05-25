Новая Каховка, Херсонская область, 25 мая, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Возможное открытие шлюзов на ДнепроГЭС навредит только Украине, при этом поспособствует увеличению уровня воды в Северо-Крымский канале, что благоприятно скажется на фермерских хозяйствах на российских территориях. Об этом заявил глава Новокаховского округа Херсонской области Виталий Гура.

Anatoliy Volkov

«Если уровень воды в Каховском водохранилище поднимется до отметки 16 метров, в этом случае вода пойдёт в Северо-Крымский канал. Это даст дополнительно воду для орошения земель фермерских хозяйств», — приводит слова Гура Lenta.ru.

При этом глава округа добавил, что в случае открытия шлюзов в Днепровском водохранилище снизится уровень воды. По состоянию на 25 мая в Херсонской области уровень воды в Днепре контролируется, повышения не отмечалось.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что «противник открыл все шлюзы на плотине ДнепроГЭС», из-за чего могут быть подтоплены острова в дельте Днепра.

После этого председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов опроверг открытие шлюзов в ДнепроГЭС.

Рогов добавил, что, вероятно, шлюзы перепутали с шандорными затворками на гребне ДнепроГЭС. Он добавил, что шандоры открыли после ракетного удара, который российские военные нанесли 22 марта по машинному залу ДнепроГЭС-2. Генераторы были повреждены, и выработка электроэнергии стала невозможна. Воду стали сбрасывать напрямую, открыв шандорные затворы.

Шлюз ДнепроГЭС с перепадом в 40 метров — самый глубокий в Европе — по-прежнему закрыт, добавил он.

Ранее в марте этого года директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота заявил, что крупнейшая украинская гидроэлектростанция ― ДнепроГЭС остановила работу. По его словам, это было вызвано пожаром и серьёзными повреждениями. Также он уточнил, что на восстановление Днепровской ГЭС потребуется несколько лет. Сирота подчеркнул, что оценить объём средств на ремонт пока невозможно, поскольку только производство некоторого оборудования займёт до 24 месяцев.