Киев, 25 марта, 2024, 19:42 — ИА Регнум. На восстановление Днепровской ГЭС уйдёт несколько лет. Об этом заявил гендиректор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота в эфире украинского телеканала «Эспрессо».

Иван Шилов ИА Регнум

«Поверхностный обзор даёт понимание, что на восстановление (ДнепроГЭС. — Прим. ред.) до состояния проектного решения нужны годы. Мы не сможем восстановить быстро эту станцию», — пояснил Сирота.

Вместе с тем он добавил, что на данный момент на демонтаж разрушенных перекрытий станции может уйти около недели. Сирота отметил, что дать точную оценку с точки зрения финансовых затрат и времени пока невозможно, так как для изготовления некоторых агрегатов, необходимых для станции, потребуется от 18 до 24 месяцев.

Кроме того, по словам главы «Укргидроэнерго», машинный зал ГЭС необходимо будет восстановить целиком.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны 22 марта заявили, что российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики, ВПК, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил что украинские энергообъекты подверглись масштабной атаке. По словам чиновника, повреждения получили объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях. Это вызвало перебои со светом в части регионов.

Украинская компания «Укргидроэнерго» сообщила о повреждении крупнейшей гидроэлектростанции Украины ― Днепровской ГЭС. Работу гидроэлектростанции из-за серьёзных повреждений остановили.

Сирота тогда сообщил, что зафиксировали многочисленные падения ракет в машинный зал ГЭС-2.