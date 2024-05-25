Мелитополь, 25 мая, 2024, 10:45 — ИА Регнум. Шлюзы Днепровской ГЭС остаются закрытыми, на плотине открыты шандорные затворки. Об этом председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил 25 мая в Telegram-канале.

ИА REGNUM

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что «противник открыл все шлюзы на плотине ДнепроГЭС», из-за чего могут быть подтоплены острова в дельте Днепра.

«Шлюзы на плотине ДнепроГЭС по-прежнему закрыты. Вероятно, в оценке происходящего закралась неточность — шлюзы перепутали с шандорными затворками на гребне ДнепроГЭС», — написал Рогов.

Он отметил, что шандоры открыли после ракетного удара, который российские военные нанесли 22 марта по машинному залу ДнепроГЭС-2. Генераторы были повреждены, и выработка электроэнергии стала невозможна. Воду стали сбрасывать напрямую, открыв шандорные затворы.

Шлюз ДнепроГЭС с перепадом в 40 метров — самый глубокий в Европе — по-прежнему закрыт, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в марте директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота заявил, что крупнейшая украинская гидроэлектростанция ― ДнепроГЭС остановила работу. По его словам, это было вызвано пожаром и серьёзными повреждениями. Также он уточнил, что на восстановление Днепровской ГЭС потребуется несколько лет. Сирота подчеркнул, что оценить объём средств на ремонт пока невозможно, поскольку только производство некоторого оборудования займёт до 24 месяцев.

В начале мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что более половины всей энергетической системы в стране повреждено. По мнению Кулебы, любая другая страна при таких серьёзных разрушениях энергосистемы выглядела бы гораздо хуже Украины, которая «многому научилась» за время конфликта.