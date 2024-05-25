Орел, 25 мая, 2024, 18:06 — ИА Регнум. В Орловской области задержали начальника отдела безопасности исправительной колонии и возбудили уголовное дело из-за превышения должностных полномочий. Об этом сообщило Следственное управление СК России по Орловской области.

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«Следственными органами СК России по Орловской области по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ и УФСИН России по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «е» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По версии следствия, начальник отдела безопасности ФКУ ИК-5 УФСИН России по Орловской области в апреле 2024 года в нарушение действующего уголовно-исполнительного законодательства, действуя в интересах осужденного, незаконно организовал передачу ему запрещённого на территории исправительной колонии спортивного инвентаря, а также свидание со знакомой. Кроме того, он обеспечил этому же осужденному освобождение от работы в колонии через медицинскую часть учреждения, пояснили в областном СК.

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«Подозреваемый задержан следователем. В рамках расследования осуществляются следственные и иные процессуальные действия, направленные на формирование доказательственной базы по делу», — добавили в ведомстве.

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