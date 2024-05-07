Москва, 7 мая, 2024, 23:55 — ИА Регнум. Преображенский суд Москвы арестовал до 22 июня бывшего директора ФГБУ «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия» Владислава Новикова, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении госконтракта на разработку программно-технического обеспечения учёта отходов негативного воздействия на окружающую среду.

40.мвд.рф Взятка

По информации ТАСС, по этому делу также отправлены в СИЗО ещё два подозреваемых. Общая сумма ущерба оценивается минимум в 370 млн рублей.

«Тяжкие последствия выразились в невыполнении целей и задач, предусмотренных государственным контрактом», — пояснил источник изданию.

По версии следователей, между ФГБУ «ФЦАО», которое возглавлял Новиков, и подрядчиком ООО «Адиком системс», руководил которым его друг Игорь Теперин, в 2016 году был заключен договор в рамках госконтракта на разработку ПТО УОНВОС аппаратно-программного комплекса «Единая государственная информационная система учета отходов от использования товаров».

Теперин, Новиков и его бывший заместитель Андрей Кудрявцев создали видимость работы по изготовлению автоматизированной системы и предоставили в ФГБУ «ФЦАО» фиктивные сведения о выполнении работ, которые были приняты и оплачены. Подозреваемые полученными деньгами распорядились по собственному усмотрению.

Теперин обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, а занимающему сейчас должность старшего научного сотрудника Института прикладной механики РАН Кудрявцеву вменяется получение взятки в 1,5 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено в августе 2020 года. Никто из фигурантов вину не признал.

Как сообщало ИА Регнум, в Башкирии следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства региона Александра Клебанова по подозрению в получении взятки в размере 5 млн рублей.

Тверской суд Москвы 25 мая арестовал первого зампреда правительства Московской области Светлану Стригункову. Её обвинили в получении взятки в размере 123 млн рублей. Бывшую чиновницу задержали днём ранее. Она курировала вопросы здравоохранения, а в марте уволилась.