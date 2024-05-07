Уфа, 7 мая, 2024, 09:55 — ИА Регнум. В Башкирии следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства региона Александра Клебанова по подозрению в получении взятки в размере 5 млн рублей, сообщили 7 мая в региональном главном управлении СКР.

Кадр из видео Александр Клебанов

По версии следствия, в 2021 году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» между «Башкиравтодором» и коммерческой организацией были заключены договоры на перевозку инертных и дорожно-строительных материалов на объекте реконструкции одной из автомобильных дорог республики.

В мае прошлого года Клебанов, будучи членом совета директоров «Башкиравтодора», потребовал от гендиректора компании-грузоперевозчика и его заместителя взятку в размере 5 млн рублей за общее покровительство и способствование в получении ими платежей за ранее выполненные работы, уточнили в СК.

При этом в случае отказа экс-министр Башкирии угрожал созданием искусственных препятствий в получении оплаты. Опасаясь негативных последствий, руководство компании передало подозреваемому требуемую сумму, добавили в ведомстве.

Преступление было выявлено в ходе совместной работы следователей и сотрудников УФСБ России по Башкирии. В настоящее время Клебанов задержан, проходят обыски по месту жительства и его бывшей работы.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая в пресс-службе главы Башкирии сообщили, что министра транспорта и дорожного хозяйства региона Александра Клебанова задержали за получение взятки, он был уволен.

Клебанову 47 лет, он руководил министерством транспорта и дорожного хозяйства Башкирии с декабря 2022 года. До июля 2021 года Клебанов был заместителем министра транспорта Пермского края и курировал в регионе внедрение новой транспортной модели.