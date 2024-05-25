Королёв, Московская область, 25 мая, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Каждый рубль в экономике Вооружённых сил России должен работать эффективно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий ОПК в подмосковном Королёве.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Как отмечал уже раньше, важно и на сегодня выстраивать эффективную экономику вооружённых сил. Мы все понимаем, что при таких расходах экономика вооружённых сил, являющаяся частью экономики всей страны, должна быть выстроена соответствующим образом, с тем, чтобы каждый государственный рубль работал эффективно», — отметил президент.

Глава государства также отметил, что все средства должны не только эффективно расходоваться на нужды ВС, а в целом вписываться в экономику.

Как передавало ИА Регнум, 15 мая на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса Путин отметил, что нельзя допускать перекосов в экономике и промышленности. Вместе с тем президент объяснил, что назначение на пост министра обороны Андрея Белоусова связано с ростом расходов на оборону и безопасность в 2024 году. Белоусов заявил, что на посту министра обороны перед ним стоит задача интегрировать военную экономику с экономикой страны.