Москва, 14 мая, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Интеграция военной экономики с экономикой страны является одной из основных задач для оборонного ведомства. Об этом заявил кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов.

РИА Новости

«Задачу интеграции поставил президент России Владимир Путин», — отметил он.

По его словам, не менее важной задачей будет сделать военную экономику открытой для инноваций.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, опыт Белоусова позволит оборонному ведомству активно внедрять передовые идеи и укрепит его экономическую конкурентоспособность.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3888812" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

В комментарии ИА Регнум директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин объяснил выбор кандидатуры Белоусова необходимостью уйти от модели, в которой экономика страны подчиняется нуждам оборонного ведомства. Новый министр будет добиваться целей спецоперации без мобилизации экономики, добавил эксперт.

По мнению главного редактора журнала «Национальная оборона», полковника запаса Игоря Коротченко, стратегический склад ума и нестандартный кругозор Белоусова также будут полезны при достижении целей специальной военной операции. Новый министр будет эффективнее использовать финансовые ресурсы.