Путин объяснил назначение Белоусова министром обороны
Путин связал назначение Белоусова главой Минобороны с ростом военных расходов
Москва, 15 мая, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Рост расходов на военную составляющую повлиял на решение о назначении министром обороны Андрея Белоусова. Об этом 15 мая заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, в 2024 году совокупные расходы на оборону и безопасность страны составят 8,7%. В перспективе эти цифры могут немного вырасти.
«Мы обязаны распорядиться выделяемыми для Минобороны средствами рачительно и перспективно», — заявил Путин.
Как сообщало ИА Регнум, о назначении Белоусова министром обороны стало известно 14 мая. Соответствующий указ подписал президент.
Первоочередной задачей для нового главы оборонного ведомства будет интеграция военной экономики в экономику страны. Не менее важной целью станет сделать военную экономику открытой для инноваций.
Белоусов отметил, что все насущные вопросы будут связаны с проведением специальной военной операции. Необходимо наладить оснащение действующей группировки и обеспечить поставки самой современной военной и специальной техники, заявил глава Минобороны. В рамках проведения СВО главной задачей станет поставка боеприпасов, ракет, беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы войскам в зоне спецоперации.
Развитие оборонного комплекса во многом будет направлено на достижение победы с минимальными человеческими потерями. Для этого российской армии нужно упреждать Вооружённые силы Украины в сфере применения технологий и отрабатывать новые методы боевых действий, добавил Белоусов.