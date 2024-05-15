Москва, 15 мая, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Рост расходов на военную составляющую повлиял на решение о назначении министром обороны Андрея Белоусова. Об этом 15 мая заявил президент России Владимир Путин.

РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Белоусов

По его словам, в 2024 году совокупные расходы на оборону и безопасность страны составят 8,7%. В перспективе эти цифры могут немного вырасти.

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«Мы обязаны распорядиться выделяемыми для Минобороны средствами рачительно и перспективно», — заявил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, о назначении Белоусова министром обороны стало известно 14 мая. Соответствующий указ подписал президент.

Первоочередной задачей для нового главы оборонного ведомства будет интеграция военной экономики в экономику страны. Не менее важной целью станет сделать военную экономику открытой для инноваций.

Белоусов отметил, что все насущные вопросы будут связаны с проведением специальной военной операции. Необходимо наладить оснащение действующей группировки и обеспечить поставки самой современной военной и специальной техники, заявил глава Минобороны. В рамках проведения СВО главной задачей станет поставка боеприпасов, ракет, беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы войскам в зоне спецоперации.

Развитие оборонного комплекса во многом будет направлено на достижение победы с минимальными человеческими потерями. Для этого российской армии нужно упреждать Вооружённые силы Украины в сфере применения технологий и отрабатывать новые методы боевых действий, добавил Белоусов.