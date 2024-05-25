Рим, 25 мая, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Министры финансов страны G7 на встрече Группы семи не приняли окончательного решения по вопросу об использовании прибыли от российских активов. Об этом 25 мая сообщил министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти.

Сергей Корсун ИА Регнум

«По российским активам сделаны шаги вперед, но процесс не завершен, потому что есть сложности технического характера», — сказал он на пресс-конференции.

Джорджетти отметил общую позицию министров по вопросу оказания поддержки Киеву.

Как передавало ИА Регнум, 24 мая американская газета The Wall Street Journal писала, что администрация президента США Джо Байдена предложила создать новую финансовую организацию для помощи Украине за счёт доходов от замороженных российских активов.

Ранее стало известно, что страны «Большой семёрки» (G7) поддержали предложение США, согласно которому доходы от замороженных российских активов будут направлены Украине и обеспечат ей дополнительное финансирование в размере до 50 млрд долларов.

21 мая Совет Евросоюза официально утвердил решение по доходам от замороженных российских активов. На «содействие» ВСУ пойдёт 90% полученных средств, первое перечисление ожидается в июле. При этом даже после отмены санкций ЕС не намерен переводить России доходы от её блокированных суверенных активов.