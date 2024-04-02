Москва, 2 апреля, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Россия сохраняет хорошие темпы роста экономики, которые уже перевалили за 4%. Об этом 2 апреля заявил президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел.

Сергей Лантюхов/ИЗВЕСТИЯ

«У нас в целом удовлетворительные результаты в экономике. 3,6% рост, в Европе такого нет. И сейчас сохраняются хорошие темпы — уже за 4%», — сказал он.

Глава государства отметил, что в стране нарастает промышленное производство, государство решает стоящие перед ним задачи в социальной сфере, а уровень безработицы и доля живущих за чертой бедности находится на историческом минимуме.

«Это всё результаты нашей совместной работы», — добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля президент поручил обеспечить к 2030 году вхождение России в четвёрку самых крупных экономик мира по паритету покупательской способности. Глава государства также поручил к этому сроку снизить долю импорта товаров и услуг в ВВП до 17%, нарастить объём экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети по сравнению с 2023 годом.

Экономика России, как стало известно 30 марта, в 2023 году заняла пятое место по темпам роста в «Большой двадцатке» (G20). Российский ВВП за год увеличился на 3,6%. При этом наиболее высокие показатели у Индии (7,3%), Китая (5,2%), Индонезии (5,1%) и Турции (4,5%).

Доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб 31 марта заявил ИА Регнум, что высокие темпы роста стран, вошедших в топ-5 самых быстрорастущих экономик G20, во многом обусловило укрепление экономических связей между ними. Эксперт отметил, что государства Запада, включая Великобританию и Италию, страдают от серьёзной трансформации экономических отношений в Европе, так как огромное количество финансовых и инвестиционных потоков устремилось в страны Юго-Восточной Азии.