Киев, 25 мая, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью журналистам из Средней Азии на русском языке заявил, что поддерживает блокировку российских телеканалов. Запись интервью была опубликована на Youtube-канале «Орда. News».

Kyrylo Chubotin/Global Look Press Владимир Зеленский

Журналисты спросили у него, почему, выступая якобы против притеснения СМИ, Зеленский одновременно поддерживает блокировку российских медиа. Глава киевского режима ответил, что российские медиа якобы являются не СМИ, а средствами пропаганды.

Зеленский в начале беседы выразил готовность отвечать на вопросы журналистов по-русски, заявив, что согласился на это якобы только потому, что в числе интервьюеров не было представителей России.

Как передавало ИА Регнум, в том же интервью глава киевского режима, полномочия которого по украинскому законодательству истекли 20 мая, заявил, что его якобы не беспокоят разговоры о его нелегитимности.

В январе 2024 года украинские СМИ сообщали о резком снижении числа зрителей так называемого «телемарафона» (программы, идущей одновременно по всем каналам ТВ на Украине), а также о заметном снижении уровня доверия к нему. При этом сотрудники «телемарафона» получили бронь от призыва в ВСУ.

В ноябре 2023 года секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о необходимости заблокировать мессенджер Telegram, который, по его словам, является «рупором российской пропаганды» и «системой влияния». Политолог Юрий Светов в беседе с ИА Регнум отметил, что мессенджер мешает украинским властям сделать так, чтобы единственным источником информации о ситуации на Украине были подконтрольные Киеву СМИ.

22 мая украинские СМИ сообщили, что национальный совет страны по вопросам телевидения рекомендовал СМИ не использовать оскорбительную лексику в отношении военнослужащих ВС РФ. Но уже два дня спустя указанная публикация с сайта совета исчезла.