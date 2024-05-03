Киев, 3 мая, 2024, 08:52 — ИА Регнум. Власти Украины пока не смогли установить официальные контакты с администрацией мессенджера Telegram. Об этом 3 мая в эфире всеукраинского телемарафона заявил первый заместитель главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Чтобы штрафовать Telegram, нужно понимать, кто это, а мы знаем только один адрес в Дубае, где якобы расположена штаб-квартира Telegram», ― сказал Коваль.

Он подчеркнул, что все попытки украинской стороны установить официальные контакты с Telegram оказались безуспешными.

Первый замглавы Нацсовета отметил, что украинцам следует быть осторожными при использовании Telegram, и указал, что мессенджер остаётся российским. Он признал, что современные технологии позволяют обходить блокирование мессенджера.

Коваль считает, что первым шагом к отказу от Telegram может стать решение о запрете официальной коммуникации в Telegram, при этом вносить законодательные изменения не потребуется. По его мнению, это может быть инструкция для госслужащих.

Ранее основатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров заявил, что более 70% украинцев используют Telegram для обмена сообщениями и новостями. При этом на долю Украины приходится менее 3% глобальной аудитории мессенджера.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о необходимости заблокировать мессенджер Telegram, который, по его словам, является «рупором российской пропаганды» и «системой влияния».

Политолог Юрий Светов в беседе с ИА Регнум заявил, что мессенджер мешает украинским властям сделать так, чтобы единственным источником информации о ситуации на Украине были подконтрольные Киеву СМИ

Украинские СМИ 21 марта сообщили, что Верховная рада готовит законопроект о регулировании Telegram по аналогии с интернет-СМИ и прочими платформами. Идею заблокировать неподконтрольный Telegram киевский режим обсуждает давно. Владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с ИА Регнум заявил, что эта идея Киева вряд ли осуществима.

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) 22 апреля назвал Telegram проблемой для национальной безопасности Украины. По его словам, опасность состоит в том, что любой житель страны может создать в этом мессенджере канал и писать в нём всё, что посчитает нужным, якобы прикрываясь свободой СМИ. Однако это не свобода СМИ, это называется иначе, подчеркнул Буданов. Также он добавил, что Telegram читают все. А это, по мнению главы ГУР, наносит разрушительный эффект внутри Украины.

Председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк 30 апреля заявила, что киевские власти обсуждают с Евросоюзом регулирование работы Telegram. Она пояснила, что предложение Киева внести мессенджер в перечень цифровых платформ, которые подлежат регуляции, позволит его блокировать и штрафовать. Также председатель нацсовета предложила запретить украинским чиновникам и государственным организациям заводить аккаунты в Telegram.