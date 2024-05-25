Киев, 25 мая, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что его не волнуют рассуждения о его нелегитимности после 20 мая, когда официально истёк срок его полномочий.

Kay Nietfeld/Global Look Press Владимир Зеленский

«Меня это несильно беспокоит», — сказал он в интервью представителям СМИ Казахстана, Киргизии и Узбекистана, которое опубликовано на YouTube-канале издания «Орда».

Глава киевского режима порекомендовал обратиться к законам и конституции Украины для ответа на этот вопрос. При этом он не пояснил, к каким статьям он апеллирует.

Как передавало ИА Регнум, 20 мая новоизбранный глава украинского государства должен был принять присягу, однако выборы были отменены Зеленским из-за введения в стране военного положения, хотя конституция страны этого не допускает. Официальная позиция руководства Украины состоит в том, что Зеленский должен оставаться на посту до момента инаугурации нового президента, а сам глава киевского режима ранее заявлял, что жители Украины якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности.

Президент России Владимир Путин отметил, что легитимность главы киевского режима Владимира Зеленского закончилась. Вопрос о том, с кем именно на Украине вести переговоры, не праздный, отметил глава российского государства.

Мирные переговоры с Украиной должны быть возобновлены и должны основываться на здравом смысле, добавил Путин.