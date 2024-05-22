Киев, 22 мая, 2024, 20:15 — ИА Регнум. Национальный совет Украины по вопросам телевидения рекомендовал СМИ не использовать оскорбительную лексику в отношении военнослужащих ВС РФ, передаёт издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

В частности, совет призвал не называть российских военных «орками» и «руснёй». Новые рекомендации содержатся в «Предложениях к критериям отнесения информации к разжигающей ненависть, рознь и жестокость».

«Некорректная лексика <…> не способствует объективному и открытому информированию общественности и может ухудшить восприятие медиа как надёжного источника информации», — сказано в тексте документа.

Поддерживающие киевский режим украинские СМИ регулярно используют в своих публикациях оскорбительную и обсценную лексику применительно к России, а также зачастую пишут название РФ и фамилии руководителей России с маленькой буквы.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года украинские СМИ сообщали о резком снижении числа зрителей так называемого «телемарафона» (программы, идущей одновременно по всем каналам ТВ), а также о заметном снижении уровня доверия к нему.

В ноябре 2023 года секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о необходимости заблокировать мессенджер Telegram, который, по его словам, является «рупором российской пропаганды» и «системой влияния». Политолог Юрий Светов в беседе с ИА Регнум отметил, что мессенджер мешает украинским властям сделать так, чтобы единственным источником информации о ситуации на Украине были подконтрольные Киеву СМИ.

8 апреля министерство культуры Украины признало «Передвижной цирк Украины» критически важным предприятием. Получение этого статуса даст половине сотрудников возможность получить бронь от призыва в ряды ВСУ. Ранее аналогичный статус был предоставлен и сотрудникам «телемарафона».