Краснодар, 25 мая, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Фрагмент записи с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения металлической кровли на школьников в Краснодаре, опубликовал 25 мая телеканал РЕН ТВ.

Кадр из видео

В кадре видны ученики, которые выстроились у здания в ожидании линейки — в школе проходил последний звонок. В какой-то момент на детей рухнула часть крыши, некоторые убежали с опасного места. На помощь детям бросились учителя и другие школьники.

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Как сообщало ИА Регнум, утром 25 мая металлические листы вместе с деревянным каркасом упали на учеников возле школы № 29 на улице Рылеева в Краснодаре. В городе был сильный ветер, действовало штормовое предупреждение. Правоохранители сообщали о 12 пострадавших детях. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов сообщил, что в больницы доставили десять школьников, которые получили в основном порезы и ссадины. Пациентов в тяжёлом состоянии не было.

Позже мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что почти всех детей отпустили домой после оказания медицинской помощи. Некоторым назначили амбулаторное лечение. Одного мальчика оставили в больнице, его жизнь вне опасности. Ребёнку потребовалась помощь травматологов и хирургов.