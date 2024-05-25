Краснодар, 25 мая, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Почти все школьники, пострадавшие в результате падения кровли со здания учебного заведения в Краснодаре, отпущены из больниц и вернулись домой, сообщил 25 мая мэр города Евгений Наумов.

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Жизни пострадавших ничто не угрожает, написал Наумов в своём Telegram-канале.

«Почти все ребята из школы № 29, пострадавшие и доставленные в медучреждения, уже дома. Некоторые из них пройдут амбулаторное лечение. Ещё один мальчик пока останется в детской краевой клинической больнице. С ним уже поработали травматологи и хирурги», — рассказал мэр.

Он также поблагодарил медиков за работу.

Как сообщало ИА Регнум, утром 25 мая металлические листы вместе с деревянным каркасом упали на учеников возле школы № 29 на улице Рылеева в Краснодаре. Пострадали 12 несовершеннолетних, они получили травмы различной степени тяжести.

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По факту травмирования детей фрагментами кровли, сорванной сильным ветром, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщило управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

На месте ЧП работают следователи. Устанавливаются подробности произошедшего. В краевой прокуратуре сообщили, что контролируют проведение доследственной проверки.