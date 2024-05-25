Москва, 25 мая, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено по факту травмирования детей фрагментами кровли, сорванной сильным ветром с одной из школ в Краснодаре. Об этом сообщает 25 мая пресс-центр краевого следственного управления СКР.

Кадр из видео

Из-за срыва кровельного покрытия со здания на улице Рылеева пострадали, по предварительным данным, 12 несовершеннолетних. Они получили травмы различной степени тяжести, медики оказывают им необходимую помощь, отметили в ведомстве.

«По данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — уточнили в пресс-службе

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На месте работают следователи, устанавливаются подробности произошедшего.

В краевой прокуратуре сообщили, что контролируют доследственную проверку по факту инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, металлические листы вместе с деревянным каркасом упали на учеников возле школы №29 на улице Рылеева. Сообщалось об 11 пострадавших детях — семи мальчиках и четырёх девочках в возрасте 14-15 лет. Мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что держит ситуацию на контроле.