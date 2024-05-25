Краснодар, 25 мая, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Десять детей доставлены в больницы в Краснодаре, где сильный ветер сорвал крышу с одной из школ. Об этом сообщил 25 мая министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Кадр из видео

«В результате инцидента пострадали десять детей, тяжёлых среди них нет: в основном порезы и ссадины», — написал Филиппов в Telegram-канале.

Он уточнил, что на место прибыли пять медицинских бригад. Пострадавших детей увезли в больницы, при необходимости их госпитализируют. Помощь они получают в полном объёме.

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Как передавало ИА Регнум, часть кровли сорвало ветром в школе №29 на улице Рылеева, когда там должна была состояться торжественная линейка. Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что держит ситуацию на контроле. В школу выехали его заместитель Игорь Михайлов и представители департамента образования. В городе действует штормовое предупреждение об ураганном ветре, порывы достигают 35 м/с.

Сообщалось, что пострадали 11 детей в возрасте 14-15 лет, семь мальчиков и четыре девочки. На детей упали металлические листы вместе с деревянным каркасом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.