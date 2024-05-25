Москва, 25 мая, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Подразделения группировка «Восток» ВС России заняли более выгодные рубежи, а также отбили атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 25 мая проинформировал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 116-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Водяное, Сторожевое Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, ВС России отразили атаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Владимировка ДНР.

Кроме того, украинские войска потеряли до 120 военнослужащих, пять автомобилей, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105-мм орудие М119 американского производства и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Минобороны сообщило, что российская группировка «Восток» улучшила тактическое положение, в зоне её ответственности Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 920 военнослужащих. Также российские военные отразили девять контратак штурмовых групп механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны, а также Нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Владимировка, Старомайорское и Урожайное ДНР.

Кроме того, ВСУ за неделю потеряли до 2770 военных в зоне ответственности группировки «Центр» ВС России, информировал Конашенков.