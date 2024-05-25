В Швеции высказались за дальнейшее отстранение России от хоккейных турниров
Стокгольм, 25 мая, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Председатель Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон заявил, что Россию нужно оставить исключённой из числа международных соревнований, передает Expressen. se.
«Россию следует оставить исключенной из числа участников международных соревнований. Швеция имеет довольно хорошую позицию в международном хоккее. Мы просто сильный игрок в этом мире», — заявил Ларссон.
Как передавало ИА Регнум, 12 февраля IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на сезон 2024/25. Отмечается, что возвращение российских и белорусских сборных и клубов в состав участников соревнований под эгидой организации якобы небезопасно. IIHF рассмотрит реинтеграцию команд на сезон 2025/26 в мае 2025 года.
Федерация хоккея России (ФХР) заявила, что разочарована решением IIHF и считает его дискриминационным. В организации отметили, что решение лоббируется рядом представителей хоккейных федераций стран, которые боятся дополнительной конкуренции на международной арене.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что ограничения в отношении российских спортсменов, вводимые мировыми спортивными федерациями, являются этнической дискриминацией и ограничением прав человека. Путин отметил, что мировой спорт сейчас устроен так, что каждый шаг зависит от спонсоров, которые, в свою очередь, зависят от политических элит своих стран.
Международные спортивные организации, включая Международный олимпийский комитет, деградируют из-за политизации мирового спорта и собственной коммерциализации, а потому создание параллельных спортивных структур является неизбежным, заявлял президент.