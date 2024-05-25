Стокгольм, 25 мая, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Председатель Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон заявил, что Россию нужно оставить исключённой из числа международных соревнований, передает Expressen. se.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Россию следует оставить исключенной из числа участников международных соревнований. Швеция имеет довольно хорошую позицию в международном хоккее. Мы просто сильный игрок в этом мире», — заявил Ларссон.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на сезон 2024/25. Отмечается, что возвращение российских и белорусских сборных и клубов в состав участников соревнований под эгидой организации якобы небезопасно. IIHF рассмотрит реинтеграцию команд на сезон 2025/26 в мае 2025 года.

Федерация хоккея России (ФХР) заявила, что разочарована решением IIHF и считает его дискриминационным. В организации отметили, что решение лоббируется рядом представителей хоккейных федераций стран, которые боятся дополнительной конкуренции на международной арене.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что ограничения в отношении российских спортсменов, вводимые мировыми спортивными федерациями, являются этнической дискриминацией и ограничением прав человека. Путин отметил, что мировой спорт сейчас устроен так, что каждый шаг зависит от спонсоров, которые, в свою очередь, зависят от политических элит своих стран.

Международные спортивные организации, включая Международный олимпийский комитет, деградируют из-за политизации мирового спорта и собственной коммерциализации, а потому создание параллельных спортивных структур является неизбежным, заявлял президент.