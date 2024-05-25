Москва, 25 мая, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил лидера Азербайджана Ильхама Алиева с Днём независимости республики. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте президента Азербайджана.

Гавриил Григоров/РИА Новости Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев

«Примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника вашей страны — Дня независимости», — говорится в телеграмме.

Российский лидер подчеркнул, что Азербайджан добился общепризнанных успехов в социально-экономическом развитии, пользуется заслуженным авторитетом в мире и активно участвует в решении важных вопросов международной повестки дня.

Глава государства также выразил уверенность, что совместными усилиями Россия и Азербайджан будут и впредь планомерно наращивать продуктивное двустороннее сотрудничество во всех сферах, а также координацию усилий в региональных делах.

«Это, несомненно, отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и на Каспии», — заключил Путин.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия является «основополагающей страной» в обеспечении региональной безопасности на Кавказе.

В начале переговоров с Алиевым 22 апреля президент России отметил, что отношения двух стран находятся на высоком уровне и продолжают развиваться.

В феврале 2024 года Путин, поздравляя Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана, заявил, что Москва придаёт большое значение союзническим отношениям с Баку. В свою очередь Алиев 18 марта поздравил Путина с победой на выборах президента РФ и выразил уверенность в укреплении союзничества и стратегического партнёрства Москвы и Баку.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя приезд Алиева, подчеркнул, что Азербайджан является большим соседом, другом, партнёром и союзником России.