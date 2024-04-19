Москва, 19 апреля, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 22 апреля проведёт переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, который прибудет в Москву с рабочим визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев

«Планируется рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнёрства и союзничества», — проинформировали в Кремле.

Отмечается, что лидеры стран также планируют обсудить актуальные региональные проблемы.

Кроме того, Путин и Алиев встретятся с ветеранами и работниками Байкало-Амурской магистрали в связи приближением 50-летия начала строительства БАМ. Пресс-служба напомнила, что отец президента Азербайджана Гейдар Алиев, который также был президентом республики, в советское время курировал вопросы по сооружению этой железной дороги.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в феврале, поздравляя Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана, подчеркнул, что Москва придаёт большое значение союзническим отношениям с Баку. Он заявил об уверенности в дальнейшем наращивании двустороннего сотрудничества.

Путин и Алиев встречались в октябре 2023 года на саммите СНГ в Бишкеке. Российский лидер заявил, что обсудит с азербайджанским президентом строительство международного транспортного коридора «Север — Юг».