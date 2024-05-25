Ереван, 25 мая, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил об экстренной посадке его вертолёта в Ванадзоре из-за плохой погоды. По его словам, с ним всё в порядке.

Алексей Даничев/POOL/ТАСС Никол Пашинян

«Из-за плохих погодных условий наш вертолёт приземлился в Ванадзоре. Сейчас мы продолжаем путь на машине. Всем хорошего дня», — написал Пашинян в соцсетях.

По предварительным данным, Пашинян направлялся в город Ташир, который располагается на границе с Грузией в 152 км к северу от Еревана.

Как передавало ИА Регнум, 19 мая вертолёт, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, потерпел крушение на северо-западе страны в районе Верзеган. В результате авиакатастрофы погибли Раиси, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, глава иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и ещё несколько человек.