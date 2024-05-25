Вашингтон, 25 мая, 2024, 07:31 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин вернулся к исполнению своих обязанностей после успешно перенесённой медицинской процедуры, связанной с проблемами мочевого пузыря. Об этом 24 мая сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Chad Mcneeley/Dod/Global Look Press Ллойд Остин

«Сегодня вечером, примерно в 18:00 (24 мая по восточному времени США или 01:00 25 мая мск) министр обороны Ллойд Дж. Остин III прошёл успешную плановую и минимально инвазивную последующую нехирургическую процедуру, связанную с проблемой мочевого пузыря, в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида, которая длилась примерно 2,5 часа», — уточнил представитель американского оборонного ведомства.

На время лечения обязанности шефа Пентагона были возложены на замминистра Кэтлин Хикс. Остин после больницы вернулся к работе. В его официальном графике пока не ожидается никаких изменений, заключил Райдер.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-служба Пентагона заранее оповестила о предстоящем медицинском вмешательстве у Ллойда Остина. Об этом проинформировали также Конгресс США и Белый дом.

В декабре 2023 года у шефа Пентагона выявили рак простаты. С 1 по 15 января 2024 года Остин находился в больнице. При этом он не стал говорить об этом даже президенту США Джо Байдену. Министр подвергся критике за попытку скрыть своё заболевание, в том числе от Белого дома. Позднее Остин принёс извинения в связи с тем, что о его состоянии не были информированы не только общественность, но и руководство страны.