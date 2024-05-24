Вашингтон, 25 мая, 2024, 02:32 — ИА Регнум. Полномочия главы минобороны США Ллойда Остина временно передадут его первому заместителю Кэтлин Хикс. Это связано с прохождением плановой медицинской процедуры шефом Пентагона, заявил 24 мая пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер.

Иван Шилов ИА REGNUM Ллойд Остин

«Министр обороны Ллойд Дж. Остин III пройдёт плановую, элективную нехирургическую минимально инвазивную процедуру, связанную с ранее выявленной проблемой мочевого пузыря», — сказал он на брифинге.

Её проведут в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона вечером 24 мая по местному времени. На время процедуры функции главы Пентагона будет исполнять его первый заместитель Кэтлин Хикс.

Райдер добавил, что Белый дом и Конгресс США уже проинформировали об этом.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года у Остина выявили рак простаты. С 1 по 15 января 2024 года он находился в больнице. Министр подвергся критике за попытку скрыть своё заболевание, в том числе от Белого дома. Позднее Остин принёс извинения в связи с тем, что о его состоянии не были информированы не только общественность, но и глава государства Джо Байден.

В феврале Остина поместили в медучреждение из-за симптомов, указывающих на проблемы с мочевым пузырём. Затем его перевели в отделение интенсивной терапии после обследования, проведённого в день госпитализации. По словам врачей, шеф Пентагона получал поддерживающее лечение. На это время Ллойд Остин передал свои полномочия замминистра Кэтлин Хикс.