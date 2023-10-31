Вашингтон, 1 февраля, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Глава Пентагона Ллойд Остин 1 февраля извинился перед администрацией США и общественностью, заявив, что поступил «неправильно», не поставив руководство США в известность о состоянии своего здоровья.

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«Я подошёл к этому неправильно, я должен был сообщить президенту (США Джозефу Байдену — Прим. ред.) о своем онкологическом диагнозе. Я должен был рассказать об этом своей команде и американской общественности. Я приношу извинения перед своими коллегами и перед американским народом», — сказал Остин журналистам.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Остин был госпитализирован 1 января, при этом первые сведения об этом появились лишь 5 января, а ряд руководителей США, включая главу Госдепа Энтони Блинкена, по их собственным словам, не знали, где находится глава Пентагона.

Ранее у Остина диагностировали рак простаты и провели ему операцию. 8 января в Пентагоне объявили, что главу ведомства перевели из отделения интенсивной терапии, уточнив, что Остин по-прежнему испытывает недомогание.

13 января пресс-секретарь минобороны США Патрик Райдер заявил журналистам, что Остин находится в больнице, а Пентагон не владеет информацией о дате его выписки. Медики оценивают состояние здоровья Остина как хорошее, министр продолжает следить за работой Пентагона, добавил Райдер.

Подавать в отставку Остин не собирается, сообщал Райдер. У Байдена нет намерений увольнять главу Пентагона, отмечали в Белом доме. 12 января телеканал CNN сообщал, что Остин отдавал приказы и контролировал нанесение ударов по объектам йеменских хуситов прямо из госпиталя.

Остина выписали из больницы 15 января, он вернулся к работе 29 января. Первую встречу он провёл с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и заявил ему, что ещё не до конца оправился после операции.