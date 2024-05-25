Вашингтон, 25 мая, 2024, 06:47 — ИА Регнум. Американская компания Boeing получила заказ от Пентагона на поставку комплектов планирования и коррекции авиабомб JDAM. Сумма контракта превысила 7,4 миллиарда долларов, сообщило 24 мая минобороны США.

Иван Шилов ИА Регнум Пентагон

«Контракт предусматривает поставку хвостовых комплектов JDAM, запасных частей, ремонта, технических комплектов и комплектов датчиков Laser Joint Direct Attack Munition», — указали в пресс-релизе на сайте ведомства.

Заказанные комплекты позволят переоборудовать обычные свободнопадающие бомбы в высокоточные боеприпасы, которые способны планировать к цели с расстояния в несколько десятков километров.

Работы будут выполняться в штате Миссури. Срок выполнения контракта определили до 29 февраля 2030 года.

Как сообщало ИА Регнум, 23 мая в Пентагоне объявили о заключении контракта с американской компанией Marinette Marine на сумму 1,044 миллиардов долларов на разработку и постройку двух ракетных фрегатов к 2030 году. Кораблям уже присвоили кодовые обозначения — FFG 66 и FFG 67, речь идёт о судах класса «Констеллейшн». Они представляют собой многоцелевые фрегаты с управляемым ракетным вооружением. Работы по созданию фрегатов будут вестись в сразу нескольких штатах.

8 мая Пентагон заявил о заключении контракта с Lockheed Martin Corporation на производство реактивных систем залпового огня HIMARS на сумму более $861,3 млн. Предполагается, что заказ исполнят до 31 мая 2026 года.