Вашингтон, 9 мая, 2024, 07:39 — ИА Регнум. Министерство обороны США заключило контракт с Lockheed Martin Corporation на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на сумму более 861,3 млн долларов. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба Пентагона.

U. S. Department of Defense РСЗО HIMARS

Отмечается, что расположенная в штате Техас компания получила контракт на общую сумму 861 333 188 долларов на производство высокомобильных артиллерийских ракетных систем и вспомогательных услуг.

Места проведения работ и финансирование определят для каждого заказа с предполагаемой датой исполнения до 31 мая 2026 года.

Точное количество планируемого производства не указывается.

Кроме того, Пентагон заключил ещё несколько соглашений с рядом компаний-производителей.

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля в контрольно-бюджетном управлении при Конгрессе США отмечали, что ряд американских компаний отказались заключать контракты с Пентагоном на восполнение запасов вооружений, поставляемых Украине в рамках военной помощи. По состоянию на март 2024 года минобороны США получило от Конгресса 25,9 млрд долларов в виде дополнительного финансирования, которое ведомство использует для расширения производственных мощностей оборонно-промышленной базы и замены вооружений. Пентагон обязался освоить более 18 млрд долларов. Основная часть этой суммы пойдёт на возмещение расходов по транспортировке и логистике, а также закупке боеприпасов, ракет и бронированной техники.