Вашингтон, 24 мая, 2024, 08:08 — ИА Регнум. Власти США заключили контракт с американской компанией Marinette Marine на сумму $1,044 млрд на разработку и постройку двух ракетных фрегатов к 2030 году, заявили 23 мая в Пентагоне.

Mcs3 Robert S. Price/U. S. Navy/Zuma/TASS

Ведомство уточнило на своём сайте, что указанным кораблям уже присвоили кодовые обозначения — FFG 66 и FFG 67. В министерстве также отметили, что речь идёт о судах класса «Констеллейшн».

Они представляют собой многоцелевые фрегаты с управляемым ракетным вооружением. Работы по созданию фрегатов будут вестись в сразу нескольких штатах, в том числе в Висконсине, Нью-Йорке, Джорджии, Пенсильвании, Северной Каролине.

Как сообщало ИА Регнум, 8 мая Пентагон объявил о заключении контракта с Lockheed Martin Corporation на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на сумму более $861,3 млн. Предполагается, что заказ исполнят до 31 мая 2026 года.

Кроме того, министерство обороны США проинформировало о том, что выделит $23,5 млн на закупку оборудования Home-on-Jam для борьбы с подавителями GPS-сигнала. Эту технологию ведомство намерено интегрировать в существующие артиллерийские комплексы американской армии.