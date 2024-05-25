Румыния решила стать основным производителем боеприпасов для Abrams
Опря: Румыния хотела бы стать основным производителем боеприпасов для Abrams
Бухарест, 25 мая, 2024, 05:15 — ИА Регнум. Бухарест рассчитывает стать основным производителем боеприпасов для американских танков Abrams, заявил 24 мая министр экономики Румынии Раду Опря.
«Мы хотим, чтобы Румыния стала основным производителем боеприпасов для танков Abrams. У нас уже была экспертиза, есть проект, над которым мы долго работали, он конкретный, мы знаем все шаги, которые нам предстоит предпринять», — сказал он в эфире телеканала Digi 24.
По словам министра, для соответствующего производства нужен пороховой завод. В марте Румыния заручилась поддержкой от Еврокомиссии на его строительство.
Как сообщало ИА Регнум, в апреле ответственный за оборонную промышленность еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон не смог назвать сроки, когда Киев физически получит помощь от Евросоюза. Он заверил, что ЕС находится в постоянном контакте со странами — членами объединения, а также с украинскими властями.
13 мая (на тот момент кандидат на пост первого вице-премьера РФ) Денис Мантуров заявил, что российский оборонно-промышленный комплекс является самым мощным в мире по объёмам производства основных видов вооружений и военной техники. Он подчеркнул, что геополитическая обстановка продиктовала необходимость постоянно совершенствовать технические характеристики вооружений и техники. По его словам, в 2025 году в России начнут создание космического комплекса сверхтяжелого класса. Помимо этого, в планах строительство российской орбитальной станции.