Бухарест, 25 мая, 2024, 05:15 — ИА Регнум. Бухарест рассчитывает стать основным производителем боеприпасов для американских танков Abrams, заявил 24 мая министр экономики Румынии Раду Опря.

Иван Шилов ИА REGNUM Abrams

«Мы хотим, чтобы Румыния стала основным производителем боеприпасов для танков Abrams. У нас уже была экспертиза, есть проект, над которым мы долго работали, он конкретный, мы знаем все шаги, которые нам предстоит предпринять», — сказал он в эфире телеканала Digi 24.

По словам министра, для соответствующего производства нужен пороховой завод. В марте Румыния заручилась поддержкой от Еврокомиссии на его строительство.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле ответственный за оборонную промышленность еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон не смог назвать сроки, когда Киев физически получит помощь от Евросоюза. Он заверил, что ЕС находится в постоянном контакте со странами — членами объединения, а также с украинскими властями.

13 мая (на тот момент кандидат на пост первого вице-премьера РФ) Денис Мантуров заявил, что российский оборонно-промышленный комплекс является самым мощным в мире по объёмам производства основных видов вооружений и военной техники. Он подчеркнул, что геополитическая обстановка продиктовала необходимость постоянно совершенствовать технические характеристики вооружений и техники. По его словам, в 2025 году в России начнут создание космического комплекса сверхтяжелого класса. Помимо этого, в планах строительство российской орбитальной станции.