Брюссель, 21 апреля, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон ответственный за оборонную промышленность, не смог назвать сроки, когда Киев физически получит помощь от Евросоюза.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Назвать какие-то даты очень трудно. Я не могу ответить на этот вопрос даже несмотря на то, что являюсь комиссаром, ответственным за оборонную промышленность. Мы находимся в постоянном контакте со странами-членами ЕС, а также с украинскими властями», — ответил он на вопрос телеканала LCI о потенциальных сроках фактического усиления ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 20 апреля палата представителей Конгресса США приняла законопроект о помощи Украине в размере 61 млрд долларов. После этого глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал «достичь мира силой» и заявил, что деньги «предотвратят» расширение конфликта.

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин тогда же назвала одобрение законопроекта о военной помощи Украине предательством интересов США со стороны спикера палаты представителей Майкла Джонсона, так как, по её словам, если бы не его вероломство, страна могла бы стать сильнее.

Пентагон может поставить Киеву вооружение и боеприпасы в течение нескольких дней после окончательного подписания законопроекта, заявил представитель минобороны США генерал Патрик Райдер, отметив, что у Пентагона развитая логистическая сеть, позволяющая очень быстро доставлять вооружения.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что выделение помощи Украине, Израилю и Тайваню со стороны США только усугубит кризисные явления. Она назвала выделение помощи Киеву прямым спонсированием террористической деятельности, а Тайваню — вмешательством во внутренние дела Китая.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь также отметил, что Украина лишилась будущего из-за США, так как новый пакет помощи, который Вашингтон планирует предоставить Украине, окончательно похоронит украинскую экономику. Он напомнил, как президент США Джо Байден сам говорил, что эти средства в первую очередь получат американские предприятия. Но и те деньги, которые дойдут до Украины, придётся возвращать, то есть её вгоняют в кабалу, подчеркнул парламентарий.