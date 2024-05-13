Москва, 13 мая, 2024, 10:45 — ИА Регнум. Российский оборонно-промышленный комплекс является самым мощным в мире по объёмам производства основных видов вооружений и военной техники, сообщил 13 мая исполняющий обязанности вице-премьера — главы Минпромторга Денис Мантуров.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Сегодня российский ОПК является самым мощным в мире по объёмам производства основных видов вооружений», — заявил Мантуров во время выступления в Государственной думе.

По его словам, геополитическая обстановка продиктовала необходимость постоянно совершенствовать технические характеристики вооружений и техники. Как отметил Мантуров, в последнее время увеличились поставки необходимого вооружения для ФСБ, Росгвардии, МВД и МЧС. Он подчеркнул, что материально-техническое обеспечение силовых ведомств должно оставаться приоритетом властей, поскольку от этого зависит безопасность государства.

Кандидат на пост первого вице-премьера заявил, что в перечень его обязанностей будет входить развитие космических программ, включая наращивание спутниковых группировок. По его словам, в 2025 году начнут создание космического комплекса сверхтяжелого класса. Помимо этого, в планах строительство российской орбитальной станции.

Как сообщало ИА Регнум, 11 мая исполняющий обязанности премьер-министра России Михаил Мишустин предложил назначить Мантурова на должность первого вице-премьера. Отмечалось, что технологическое лидерство страны, в том числе в самолётостроении, обрабатывающей промышленности, ВПК, способно стать мощным драйвером развития экономики. Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддержал кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера.

В феврале президент Владимир Путин заявил о необходимости добиться высоких результатов по оснащению армии и флота всеми видами обычных вооружений, а также перспективными образцами нового поколения. Глава государства отметил, что на данный момент в России на 95 процентов обновили стратегические ядерные силы, а их морскую составляющую — почти полностью.