Москва, 25 мая, 2024, 04:05 — ИА Регнум. Решение киевского режима сбросить воду из плотины на Днепровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС) направлено на замедление успехов российских войск, заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате (ОП) России Александр Малькевич.

Anatoliy Volkov Днепровская ГЭС

«Для нас очевидно, что одна из причин — это успехи наших войск непосредственно на самом левом берегу Днепра. Не только в Крынках, но и в целом наведение порядка полностью у нас на левом берегу. А главное, я знаю, что наши диверсионные группы многократно в ходе своих операций уничтожали украинские опорники», — приводят его слова «Известия».

Малькевич отметил, что владеет информацией от бойцов о больших потерях со стороны ВСУ, которые уже сложно скрывать. Он добавил, что в связи с этим киевским режимом принято решение затопить территории в попытке остановить неизбежное освобождение города Херсона.

Как передавало ИА Регнум, 24 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо проинформировал об открытии Украиной шлюзов на плотине ДнепроГЭС. По его словам, острова в дельте Днепра могут попасть в зону подтопления, поскольку идёт сброс воды, которая будет пребывать в течение нескольких дней. При этом Сальдо заверил, что населённым пунктам прибрежной зоны региона затопление не угрожает.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные на херсонском направлении нанесли удары по украинским диверсионно-разведывательным группам, которые хотели высадиться на острова у Антоновского моста. Под ударом оказались группы в Антоновке, Приднепровском, а также в Зеленовке.

В марте директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота заявил, что крупнейшая украинская гидроэлектростанция ― ДнепроГЭС остановила работу. По его словам, это было вызвано пожаром и серьёзными повреждениями. Также он уточнил, что на восстановление Днепровской ГЭС потребуется несколько лет. Сирота подчеркнул, что оценить объём средств на ремонт пока невозможно, поскольку только производство некоторого оборудования займёт до 24 месяцев.