Москва, 23 мая, 2024, 09:08 — ИА Регнум. Российские военные на херсонском направлении нанесли удары по украинским диверсионно-разведывательным группам, которые хотели высадиться на острова у Антоновского моста. Об этом 23 мая сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Под ударом оказались (украинские) ДРГ в Антоновке, Приднепровском, а также в Зеленовке, которая немного дальше от Днепра», — сообщил Лебедев.

Как передавало ИА Регнум, ранее подполье сообщало о серии ударов по украинским военным объектам в Одесской области, в том числе по железнодорожной станции, через которую шла западная военная техника.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.