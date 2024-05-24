Херсон, 24 мая, 2024, 23:02 — ИА Регнум. Украина открыла шлюзы на плотине ДнепроГЭС, и острова в дельте Днепра могут попасть в зону подтопления, поскольку идёт сброс воды. Об этом 24 мая сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Anatoliy Volkov

«По нашей информации, противник открыл все шлюзы на плотине ДнепроГЭС», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор отметил, что вода будет пребывать в течение нескольких дней. Вместе с тем Сальдо уточнил, что населённым пунктам прибрежной зоны региона затопление не угрожает.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 июня 2023 года ВСУ в очередной раз обстреляли Каховскую ГЭС, из-за чего часть задвижек оказалась разрушена. После этого вода из водохранилища начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Полностью или частично затопило более 30 населённых пунктов.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС шагом Киева к эскалации и варварской атакой. Он также добавил, что диверсия привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

В МИД РФ заявили, что атака Киева на ГЭС — это террористический акт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

24 августа Владимир Сальдо доложил Владимиру Путину о том, что почти все последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС ликвидировали за два месяца.