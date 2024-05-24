Одесса, Украина, 25 мая, 2024, 01:46 — ИА Регнум. В курортном районе Одессы Аркадия произошла массовая драка с участием украинских военных и гражданских лиц, 24 мая сообщило украинское интернет-издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

«В одесской Аркадии массовая драка гражданских с военными»,— отметили журналисты.

На кадрах видно, как в драке принимают участие несколько десятков человек. Можно заметить, что гражданских значительно больше, чем военных.

При этом неизвестны причины потасовки и связана ли драка с работой местных военкомов (сотрудников территориальных центров комплектования — ТЦК).

Как передавало ИА Регнум, ранее неизвестные избили военного медика в Днепропетровске на Украине, приняв его за сотрудника ТЦК. Пострадавший мужчина был одет в форму цвета хаки, поэтому и вызвал подозрение. Сначала нападавшие распылили в его сторону газ из баллончика, а после ударили по лицу и разбили мужчине очки.

В Одессе 16 мая сотрудники ТЦК избили мужчину в маршрутке и забрали в военкомат. Военные распылили в салоне перцовый баллончик и угрожали снявшей видео женщине разбить смартфон.

18 мая в городе Синельниково в Днепропетровской области мужчина напал с ножом на сотрудника ТЦК. Военный получил ножевое ранение руки. Напавшего задержали и возбудили в отношении него уголовное дело о покушении на убийство.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мер мобилизации. Он вступит в силу 18 мая. Закон вводит более суровые наказания за уклонение от воинской службы, разрешает заочное вручение повестки в военкомат, обязывает мужчин призывного возраста постоянно носить при себе военный билет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала новый закон о мобилизации на Украине актом геноцида. Дипломат отметила, что людей на Украине превратили в расходный материал.