Днепропетровск, Украина, 18 мая, 2024, 22:37 — ИА Регнум. Неизвестные избили военного медика в Днепропетровске на Украине, приняв его за сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата), 18 мая сообщило украинское издание «Страна».

Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

Нападавшие пришли к такому выводу, поскольку мужчина был одет в форму цвета хаки. Сначала нападавшие распылили в его сторону газ из баллончика, а после ударили потерпевшего по лицу и разбили ему очки.

На Украине уже не раз происходили инциденты с нападением на военкомов. Ранее ИА Регнум сообщало, что 18 мая 2024 года в городе Синельниково в Днепропетровской области мужчина напал с ножом на сотрудника ТЦК.

Военный получил ножевое ранение руки. Напавшего задержали и возбудили в отношении него уголовное дело о покушении на убийство.

В ноябре 2023 года в Житомире на Украине мужчина устроил драку с группой сотрудников ТЦК. Одного из военкомов он избил руками и ногами. После этого мужчина скрылся с места происшествия. Против него возбудили уголовное дело.