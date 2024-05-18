Украина, 18 мая, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Мужчина напал с ножом на сотрудника территориального центра комплектования (военкомата) в городе Синельниково в Днепропетровской области, сообщило 18 мая украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

Украинец порезал сержанта ВСУ. В результате военный получил ножевое ранение руки. Напавшего задержали, против него возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Издание отметило, что в Сухопутных войсках Украины обвинили в этом нападении «российскую пропаганду», якобы под влиянием которой мужчина применил холодное оружие против сотрудника военкомата.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине сегодня вступает в силу закон об усилении мобилизации, подписанный 17 мая главой киевского режима Владимиром Зеленским. Нововведение значительно ограничило права украинских граждан.

Новый закон ужесточил меры за неявку в военкомат по повестке. Так, не явившимся по повестке запретят управлять автомобилем. За неявку положены большие штрафы. Мужчины 18-60 лет должны носить с собой военный билет. Мужчины-инвалиды II и III группы 25-55 лет должны пройти повторную медицинскую комиссию.

В ряды ВСУ могут вступить граждане, отбывающие наказание. Повестки военкоматы теперь могут раздавать в любое время суток, в том числе в общественных местах и в местах массового скопления людей. Повестки также будут отправлять по почте, и они будут считаться вручёнными, даже если человек не получил документ.

На Украине 14 мая группа женщин не дала сотрудникам военкомата насильно забрать с улицы мужчину. Военные силой заставили его в сесть в микроавтобус, но вступились находившиеся рядом женщины и помогли уже закрытому в машине человеку бежать.

В Одессе 16 мая сотрудники ТЦК избили мужчину в маршрутке и забрали в военкомат. Военные распылили в салоне перцовый баллончик и угрожали снявшей видео женщине разбить смартфон.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала новый закон о мобилизации на Украине актом геноцида. Людей на Украине превратили в расходный материал, отметила российский дипломат.