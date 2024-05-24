Тбилиси, 24 мая, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Парламент Грузии с 27 мая начнёт процедуру по преодолению вето президента Саломе Зурабишвили, которое она наложила на закон об иноагентах, сообщается 24 мая на сайте грузинского законодательного органа.

Инна Кукуджанова/ТАСС

Отмечается, что на 09:00 по местному времени (08:00 мск) назначено заседание комитета по юридическим вопросам парламента. Первый вопрос, который будет обсуждать комитет, — вето президента на закон об иноагентах.

Как передавало ИА Регнум, рассмотрение законопроекта об иноагентах в парламенте Грузии шло с 15 апреля, оно сопровождалось массовыми протестными акциями. Против инициативы в стране выступают прозападные оппозиционные партии и НКО, получающие иностранное финансирование.

В одном из митингов против утверждения закона об иноагентах в Тбилиси участвовали главы МИД Литвы, Эстонии и Исландии, они шли во главе колонны протестующих. Мэр города Каха Каладзе заявил, что внешние силы планируют устроить в республике госпереворот.

Парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах в третьем, окончательном чтении 14 мая. Согласно нововведению, организации, доля финансирования которых из-за границы превышает 20%, должны регистрироваться в специальном реестре и каждый год отчитываться о расходах. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон. Она назвала проект «российским», хотя он является смягчённой версией закона, действующего в США с 1938 года.